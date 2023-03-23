معهد وقاية النباتات يحصل على شهادة الاعتماد الدولي iso

أعلن الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية حصول معهد بحوث وقاية النباتات على شهادة إعتماد أيزو ISO 27001:2022 للمتحف المصري المرجعي للحشرات بقسم بحوث الحصر والتصنيف، وفقًا لتوصية لجان المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمعهد، مؤكدًا على سعي المعهد الدؤوب لتحقيق إدارة أصول معلومات آمنة وعالية الخصوصية، لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية بطريقة استباقية مما يعزز بصمته العلمية محليا و دولياً.

أهم المعايير الدولية في نظم حماية المعلومات

ومن ناحيته، أشار الدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد وقاية النباتات الى أن حصول المتحف المرجعي على الاعتماد من المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) بالاشتراك مع شركة أكسنت الإنجليزية مؤكداً أن المواصفة ISO 27001:2022 تُعد من أهم المعايير الدولية في نظم حماية المعلومات وأن حصول المعهد على هذا الاعتماد يُعد سبقاً جديدا له في منطقة الشرق الأوسط و إفريقيا.

المتحف بمثابة المرجع لتأكيد الاسم العلمي الصحيح للحشرات

وأكد «عبد المجيد» علي أهمية المتحف المصري المرجعي للحشرات بالمعهد حيث انه يحتوي علي أكثر من 100 ألف عينة حشرية تمثل 6000 نوع تم جمعها بأيدي علماء العالم من مناطق مختلفة على أرض مصر، كما يعتبر المتحف بمثابة المرجع لتأكيد الاسم العلمي الصحيح للحشرات وما يزيد من أهميته العلمية هو وجود الانماط Types والأنماط الوحيدة Holotypes والأنماط المثيلة Syntypes والأنماط المشروحة Plesiotypes لذلك فالمتحف ثروة علمية عالمية حتى أصبح المتحف جزء لا يتجزأ من التراث الحشري العالمي.

وقدم عبد المجيد الشكر للدكتورة نيفين صبحي مدير الجودة بمركز البحوث الزراعية لما بذلته من جهد كبير للحصول علي هذا الاعتماد، كما قدم التهنئة لإدارة الجودة بالمعهد برئاسة الدكتورة فرحة حسني مديرة الجودة بالمعهد والدكتورة جيهان سلام والدكتورة ولاء جميل، مُشيدا بمجهوداتهم في الحصول على المواصفة الثالثة للمعهد مما يدل على تميزهم في ظل مؤسسة عريقة تسعى للريادة والتميز في مختلف الأصعدة و المجالات ، ولقسم بحوث الحصر والتصنيف برئاسة الدكتور أيمن محى الدين لمجهودهم فى الوفاء بمتطلبات الاعتماد، كما تقدم بالشكر إلى الدكتور سيد أبو شادي ومعاونيه بشركة اكسنت الإنجليزية للحصول على هذه الاعتماد.