الزراعة في أسبوع.. افتتاح مؤتمر «وقاية النبات» وتحصين 651 ألف رأس ماشية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الانفوجراف الأسبوعي في نسخته رقم 60، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري.

وأشار الانفوجراف إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس سلفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي في قصر الاتحادية.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الخطوات التنفيذية لدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة، وذلك بحضور وزراء الزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة، وعدد من مسؤولي البنك المركزي.

توفير أفضل أصناف من شتلات الفراولة

واستقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور باتريك هاريسون، ممثلاً عن جامعة فلوريدا الأمريكية ورئيس مجلس إدارة شركة ايكلاند الدولية المالكة لحقوق الملكية الفكرية لإنتاج الشتلات لأجود أصناف الفراولة المتميزة عالميا، وبحث اللقاء التعاون في توفير أفضل الأصناف من شتلات الفراولة المعتمدة للمزارعين المصريين، كما أعلن الوزير موافقة الإمارات على استيراد الدواجن المصرية المصنعة ومنتجاتها، وذلك وفق الإخطار الذي تلقته وزارة الزراعة من وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

جولة تفقدية للمشروعات الزراعية في الغربية

كما التقى وزير الزراعة بالدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في مستهل الزيارة التي قام بها للمحافظة، لتفقد عدد من المشروعات الزراعية، وتفقد الوزير المجزر نصف الآلي للعجول والأغنام بقرية شبشير الحصة، وذلك تمهيدا لافتتاحه، كما تفقد أيضا الأعمال الإنشائية الخاصة بمركز الخدمات الزراعية بقرية نهطاي بمركز زفتى، إضافة إلى أحد الحقول التي تستخدم أساليب الري الحديثة «الرش والتنقيط» والمنزرعة بالخضروات والفراولة.

كما افتتح الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، فعاليات المؤتمر الدولي السادس «الآفاق المستقبلية لوقاية النباتات»، والذي نظمه معهد بحوث وقاية النباتات، خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري، تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

استمرار أعمال تطوير وتنظيف حديقة الأسماك

وواصلت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والأسماك، أعمال تطوير ونظافة وتجميل حديقة الأسماك بالجبلاية، مع استمرارها في استقبال رحلات المدارس والجامعات من جميع أنحاء الجمهورية، كما قامت لجنة من المعمل المركزي لأبحاث الثروة السمكية بتفقد حديقة الأسماك بالجبلاية، ومعاينة جميع الأحواض السمكية وأقسام الحديقة المختلفة.

تحصين المواشي ضد طاعون المجترات

وخلال الأسبوع الماضي، تم تحصين 651 ألفا و964 رأس ماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وذلك منذ بداية الحملة وحتى 11 أكتوبر 2021، ونفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية 36 قافلة بيطرية علاجية بالمجان، بدأت في أول العام الجاري ومازلت مستمرة، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة.

ونجح الدكتور محمد أحمد الشاروني، الباحث بمعمل النانوتكنولوجي والمواد النانومترية المتقدمة، في نشر بحث علمي هام بإحدى المجلات العالمية المتخصصة ذات معامل تأثير عالي حول «تخليق مركبات كيميائية مبتكرة من مجموعات البيرول كمواد مضادة للفطريات والبكتريا».

وأعلنت الوزارة اجتياز المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية «كيوكاب»، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتجديد الاعتماد السنوي للأيزو (17025/2017) من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، كما استقبل المعمل عدد من أعضاء غرفة الصناعات الغذائية، وبلغ إجمالي الشهادات التي أصدرها المعمل بنتائج العينات التي تم استلامها من العملاء هذا الأسبوع حوالي 5000 عينة.

وتم ضبط 3 مصانع لإنتاج وتخزين الأعلاف وإضافاتها، و6 مخازن تعمل دون ترخيص من وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.