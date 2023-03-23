«آداب المنصورة» تكرم الأمهات المثاليات من أعضاء هيئة التدريس والإدارة

نظمت كلية الآداب بجامعة المنصورة، حفل تكريم الأمهات المثاليات بالكلية، تحت رعاية الدكتور محمود سليمان الجعيدي وريادة الدكتور وائل السيد البرعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سهير وحيد، وكيلة الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتورة داليا رسلان منسق الأنشطة الطلابية بالكلية.

الأمهات المثاليات

نظمت الحفل إدارة رعاية طلاب الكلية بالتعاون مع أسرة رعد Thunder بريادة الدكتور إسلام الصادي وبالتعاون مع قطاع البيئة حفل لتكريم الأمهات المثاليات بالكلية، وكرم الدكتور محمود سليمان الجعيدي- عميد الكلية الأمهات المثاليات من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والخدمات المعاونة بالكلية وتسليمهن شهادات تقدير وهدايا رمزية بهذه المناسبة الجميلة.

المكرمات بالأم المثالية

وأوضحت الكلية أن المكرمات هن الدكتور سهير وحيد، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتوة نهاد كمال، رئيس قسم الآثار المصرية و الدكتورة أمل مصطفى اليماني، المدرس بقسم اللغة الفرنسية والدكتورة داليا رسلان منسق الأنشطة الطلابية والمدير التنفيذي للبرنامج التخصصي للغة الإيطالية وآدابها.

ومن أعضاء الجهاز الإداري، كرمت الكلية مرفت العدوي وسلوى صالح زكى وآمال محمود وجميع الأمهات من فريق عمل الخدمات المعاونة بالكلية، وتضمن الحفل فقرات غنائية مميزة لاقت تجاوبًا ملحوظّا من الحضور وشهد الحفل اقبالا كبيرا من طلاب وطالبات الكلية.