ضبط نصف طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك وتحرير 74 محضرا بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الأجهزة التنفيذية في تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحال التجارية تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك ، للتأكد من ضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، ومدى توافر السلع الأساسية للمواطنين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

حملات الطب البيطري في محافظة المنوفية

وشنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية برئاسة الدكتور رفعت حماد مدير المديرية حملة تفتيشية للمرور محلات الجزارة وأماكن بيع اللحوم بنطاق حى غرب شبين الكوم وبالتنسيق مع مديرية الصحة والجهات المعنية.

ضبط لحوم في حملات مكثفة في المنوفية

وأسفرت حملات الطب البيطري عن ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر والتحفظ على 75 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة بالواقعة لإعمال شئونها، هذا وأكد مدير مديرية الطب البيطرى أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية تواصل اللجان المشكلة مرورها الميدانى على كافة الشوادر ومنافذ بيع السلع الغذائية واللحوم للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية والتصدى لكافة الممارسات الاحتكارية لمواجهة جشع التجار.

وفى سياق متصل، شن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا و بالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى حملة موسعة بنطاق المركز والمدينة ، أسفرت عن ضبط 550كجم لحوم مجهولة المصدر وإعدام 30 كجم أسماك منتهية الصلاحية وتحرير محاضر للمخالفات ، فضلا عن تحرير 9 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و 12 محضر صحة، و 9 محاضر لمزاولة النشاط بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.