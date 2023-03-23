كشفت وكالة أنباء الإمارات، عن موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الخميس 23-3-2023 أول أيام شهر رمضان المبارك الذي يهتم فيه الأهالي بتأدية صلاة التراويح في المساجد والإكثار من الطاعات في ظل أجواء إيمانية وروحانية مع بداية الشهر الكريم.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الخميس 23-3-2023

وقالت وزارة الأوقاف الإماراتية، إن موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الخميس 23-3-2023،ضمن مواقيت الصلاة اليوم في أول يوم رمضان لعام 1444 هجرياً، ويرفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الخميس 23-3-2023

موعد أذان الفجر: يرفع في تمام الساعة 5:04 دقيقة صباحًا.

وقت الشروق: يأتي في تمام الساعة 6:20 صباحًا.

موعد أذان الظهر: يرفع في تمام الساعة 12:30 ظهرًا.

موعد أذان العصر: يرفع في تمام الساعة 3:57 عصرًا.

موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 8:02 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الإمارات اليوم

وأضافت الوزارة أن موعد صلاة المغرب في الامارات اليوم سيختلف عن موعد الصلاة في نهاية الشهر ويصل إلى الساعة 6:35 مساء.

موعد الإفطار اليوم في الإمارات الخميس 23-3-2023

وبحسب بيان وكالة الأنباء الإماراتية، فإن عدد ساعات الصيام في الإمارات اليوم الخميس 23-3-2023، سيكون «14 ساعة و41 دقيقة».