توزيع كراتين «حياة كريمة» على أهالي الخانكة في أول أيام رمضان

أعلنت محافظة القليوبية انطلاق قافلة مؤسسة حياة كريمة بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية لتوزيع كراتين المواد الغذائية استعدادًا لشهر رمضان المبارك على أهالي المحافظ في كل أرجاء المحافظة في إطار الخطة المتكاملة للحماية الاجتماعية لمؤسسة حياة كريمة، وتم تغطية معظم قرى مركز الخانكة في أول أيام شهر رمضان اليوم الخميس.

قافلة كراتين الخير حياة كريمة بالقليوبية

جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية وهند جلال منسق مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، وناصر عبد اللطيف نائب مجلس مدينة الخانكة، وعشرات من متطوعين مؤسسة حياة كريمة بالإضافة لمسؤولي المرافق والمرور.

تبرع من البنك الزراعي للأسر الأكثر إحتياجا بالقليوبية

في سياق متصل استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمكتبه بديوان عام المحافظة سامي عبد الصادق نائب رئيس البنك الزراعي المصري والنائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حيث قدما لمحافظ القليوبية تبرع بمبلغ 250 ألف جنيه من البنك الزراعي ببنها لصالح الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، وذلك في صورة قسائم شراء مواد غذائية مصدرة من مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التموين بقيمة 250 جنيه للقسيمة، تسلم للمستحق ليقوم بصرف المواد الغذائية وفقا لاحتياجاته من أي مجمع استهلاكي يتبع الشركة القابضة للمواد الغذائية،

وقال بيان المحافظة إن التبرع يأتي ذلك في إطار المسئولية المجتمعية للبنك الزراعي المصري للمساهمة في دعم الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية ، ومساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية الإجتماعية لتلك الفئات ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة .

ومن جانبه أعرب محافظ القليوبية عن تقديره للدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمحافظة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك ، مثمنا جهود التعاون بين البنك ومحافظة القليوبية في العديد من المجالات التي تنعكس على تحقيق التنمية في المحافظة وتعود بالنفع على كافة المواطنين.

وأكد سامي عبد الصادق نائب رئيس البنك الزراعي المصري على أن البنك يعمل على دعم الأسر الأكثر احتياجًا في كافة محافظات الجمهورية بالعديد من البرامج الاجتماعية، مثل تيسير زواج الفتيات وتوزيع السلع الرمضانية وغيرها من البرامج الاجتماعية الأخرى لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، موضحا أن البنك الزراعي المصري يستهدف من خلال قوافل الخير مد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجاً بالمناطق المحرومة والنائية في كافة أنحاء الجمهورية.

محافظ القليوبية يتفقد إدارات ديوان عام المحافظة

في سياق آخر تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم الإدارات والمكاتب بديوان عام المحافظة، لتقديم التهنئة للموظفين والعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم يرافقه اللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة.

وخلال الجولة هنأ محافظ القليوبية الموظفين والعاملين في مختلف إدارات الديوان العام بحلول شهر رمضان المعظم سائلا المولى عز وجل أن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات، مطالبًا جميع الموظفين بحسن الأداء و الانضباط في العمل خاصة في شهر رمضان المبارك ، موصيا الجميع بضرورة التفاني في العمل وبذل مزيد من الجهد من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين، مؤكدا أن كل اجتهاد ينتج عنه تحسن ملموس في مستوى الخدمات ويعود عليهم وعلى المجتمع ككل بالنفع بطريق مباشر وغير مباشر.

كما أكد أهمية نشر روح التواصل والمحبة بين الموظفين لما لها من مردود إيجابي على معدل الأداء، معربا عن أمله في أن تكون هذه المناسبة السعيدة دفعة جديدة نحو دفع العمل والتواصل المستمر مع المواطنين، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات .

كما قدم الهجان التهنئة لأبناء المحافظة بهذه المناسبة السعيده متمنياً أن يديم الله نعمة الأمن والأمان على مصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .