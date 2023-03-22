أماكن معرض أهلا رمضان في القليوبية 2023.. تخفيضات كبرى

تشهد أماكن أماكن معرض أهلا رمضان في القليوبية 2023 إقبالا كبيرًا من المواطنين مع بدء ليالي شهر رمضان للحصول على السلع الغذائية مخفضة الأسعار خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية مثل اللحوم والأرز والمكرونة والسمنة والزيوت، وغيرها من السلع المتوفرة تيسيرا على المواطنين، ومن أجل العمل على ضبط الأسعار في الأسواق.

وافتتحت المحافظة 9 منافذ ضمن أماكن معرض أهلا رمضان في القليوبية 2023 لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة تصل 30% لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار

اماكن معرض أهلا رمضان في القليوبية 2023

قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان له إن أماكن معرض أهلا رمضان في القليوبية 2023 منذ انطلاقها حتى الآن، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين مما يخفف عن كاهل المواطن البسيط لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة الذي تقيمه الغرفة بالتعاون مع المحافظة بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة ستستمر في إنشاء المعارض ضمن أماكن معرض أهلا رمضان في القليوبية 2023 تباعا بمناطق مختلفة، وتجري معاينة أكثر موقع يتم إرسالها من قبل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء.

خريطة أماكن معرض أهلا رمضان في القليوبية

وأشار رئيس الغرفة التجارية إلى أن خريطة أماكن معرض أهلا رمضان في القليوبية 2023 في 9 منافذ كالتالي :

- معرض مدينة بنها 1 بشارع فريد ندا.

- معرض أهلا رمضان معا ضد الغلاء بمقر هيئة الشبان ببنها.

- معرض مدينة طوخ بشارع المحكمة بجوار السنترال.

- معرض مدينة قليوب أمام النادي الرياضي شارع مصرف إسكندر.

- معرض مدينة شبرا الخيمة ميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة.

- معرض بهتيم بشرق شبرا ميدان بهتيم

- معرض مدينة القناطر الخيرية بجوار المدرسة الثانوية الصناعية بالقناطر الخيرية.

- معرض شبين القناطر بجوار موقف بنها شبين.

- معرض مدينة الخانكة - أمام مجلس مدينة الخانكة.