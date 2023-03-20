رئيس حزب الجيل: قرار العفو عن الغارمين «هدية كريمة» من الرئيس للأهالي

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن جميع الغارمين والغارمات الذين يقضون مدة العقوبة في مراكز التأهيل والإصلاح وعددهم 40 غارمة و45 غارما وتقديم مساعدة مالية تمكنهم من مواجهة مصروفات شهر رمضان الكريم.

قرار اليوم هدية الرئيس للغارمين

وقال رئيس حزب الجيل، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ القرار هدية كريمة من الرئيس أدخلت الفرحة والبهجة والسرور إلى قلوب أفراد أسر الغارمين والغارمات، الصادر ضدهم أحكام قضائية، مضيفا: «قرار الإفراج جاء بموجب صلاحيات الرئيس الدستورية وبهذا يعتبر الرئيس السيسي أنّه الرئيس الوحيد من بين رؤساء الجمهورية منذ تأسيسها، الذي يتوسع في استخدام صلاحياته الدستورية بالعفو عن المحكومين بمدد سالبة للحرية».

وأوضح ناجي قائلا في حديثه عن قرار العفو عن الغارمين والغارمات، أنّ قرار العفو الذي أعلنه الرئيس السيسي اليوم في احتفالية عيد الأم، يؤكد اهتمامه بالأسرة المصرية وتفاصيل حياتها وجمع شملها في الشهر الفضيل، ويعد امتدادا لحرصه على دعم الأسر المصرية وتحسين أحوالها بشتى الطرق الممكنة».

يذكر أنّ المحامي طارق العوضي، أعلن عبر حسابه على فيس بوك، الموافقة على العفو عن جميع الغارمين والغارمات بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وعيد الأم.