مصرع شخص وزوجته في نشوب حريق بشقتهما بالجيزة

نشب حريق في شقة بدائرة قسم شرطة أوسيم، نتج عنها وفاة زوج وزوجته، ونقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى أوسيم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد هاني شعراوي، رئيس قطاع الشمال، يفيد بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع أبوجبل دائرة القسم، وعلى الفور، انتقل المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث أوسيم، والقوة المرافقة له.

وبالانتقال والفحص تبيّن أنّ الحريق بسبب ماس كهربائي، ونتج عن الحريق احتراق الصالة بمحتوياتها ووجود جثتين لرجل وسيدة في غرفة النوم، وبسؤال المدعو «أحمد راضى» 20 سنة نجل المتوفى، أفاد بأنّه كان نائما واستيقظ بسبب أدخنة الحريق وقرر أنّ الجثتين لوالده «راضي إبراهيم» 53 عاما، والمتوفيه والدته ربة منزل 45 عاما، وتوفيا نتيجة اختناقهما من الحريق ولم يتهم أحدا بشيء، ونقلت الجثتين إلى مستشفى أوسيم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.