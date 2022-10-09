السيطرة على حريق نشب داخل مصنع في أوسيم دون وقوع إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن الجيزة، على حريق نشب داخل مصنع بمنطقة الحفرية بدائرة مركز شرطة أوسيم، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، واقتصر فقط على الخسائر المادية.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من أهالي منطقة الحفرية، يفيد بنشوب حريق داخل المنطقة ذاتها، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء

ودفعت الحماية المدنية في محافظة الجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وسيارة إسعاف لاحتمالية وقوع مصابين، وسيطرت على الحريق في غضون لحظات معدودة، وجرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي العقارات السكنية المجاورة، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

انتداب الأدلة الجنائية

وأمرت جهات التحقيق، بانتداب عناصر الأدلة الجنائية، لبيان سبب الحريق، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، والاستماع لمالك المصنع وشهود العيان، كما أنها أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من المكان.