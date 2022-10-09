إخماد حريق اندلع بمصنع أقمشة في أوسيم.. وإصابة صاحبه بحروق

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اندلع داخل مصنع تدوير أقمشة بمنطقة أوسيم، وإصابة صاحبه بحروق بالوجه واليدين، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

تفاصيل الحريق

بداية التفاصيل، عندما ورد للواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، من المقدم هيثم سُكر رئيس مباحث أوسيم، بأنه تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بمصنع تدوير الاقمشة كائن شارع الحفرية البراجيل - دائرة المركز، وبالانتقال والفحص، تبين أن محل البلاغ مصنع الحسين لتدوير الأقمشـة على مساحة 250 مترا، عبارة عن طابق أرض وسقف جمالون، ونشوب الحريق بماكينة فرم الأقطان والأقمشة.

وبعمل التحريات، كشفت أن المطبعة ملك مواطن 57 سنة، ومقيم بإمبابة (بها عدد 4 عمال) على مساحة 250 متر، طابق أرضي وسقف جمالون، ونشوب حريق بها على مساحة 10 أمتار دون حدوث ثمة تلفيات تذكر، وتم إخماد الحريق والتبريد بمعرفة الحماية المدنية، ونتج عـن الحريق إصابة مالك مصنع الأقمشة.

ماس كهربائي من الكابل المغذي

جرى التقابل مع شاهد عيان عن الحريق عامل بمصنع الأقمشة 21 سنة، ومقيم بالمنيرة الغربية، الذي قرر أمام اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بنشوب الحريق إثر ماس كهربائي من الكابل المغذي لماكينة القرم، ولم يتمكنوا من إخماده، ولا يتهم أحد بشيء، وتنسيقا بمجلس مدينة أوسيم، تبين أن المصنع والمطبعـة المشار إليهما غير مرخصين، وقاموا بإزاله المنشأتين، جار اتخاذ الإجراءات القانونية.

انتداب الأدلة الجنائية

وأمرت جهات التحقيق، بانتداب عناصر الأدلة الجنائية، لبيان سبب الحريق، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، والاستماع لمالك المصنع وشهود العيان، كما أنها أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من المكان.