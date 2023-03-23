ضبط شخصين بتهمة بيع طائرات «درون» عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين مقيمان بمحافظة الجيزة، حال استقلالهما دراجة نارية ملك وقيادة أحدهما، وحال سيرهما عكس الاتجاه بدائرة القسم، وبحوزتهما حقيبة قماش داخلها طائرة إلكترونية «درون» بمشتملاتها، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما، اعترف المتهم الثاني بالترويج لبيع طائرات الدرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتحقيق أرباح غير مشروعة، واقتصار دوره الأول على توصيله، واتخذت الإجراءات القانونية.