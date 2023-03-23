رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط شخصين بتهمة بيع طائرات «درون» عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:08 م | الخميس 23 مارس 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين مقيمان بمحافظة الجيزة، حال استقلالهما دراجة نارية ملك وقيادة أحدهما، وحال سيرهما عكس الاتجاه بدائرة القسم، وبحوزتهما حقيبة قماش داخلها طائرة إلكترونية «درون» بمشتملاتها، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما، اعترف المتهم الثاني بالترويج لبيع طائرات الدرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتحقيق أرباح غير مشروعة، واقتصار دوره الأول على توصيله، واتخذت الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: آخر فرصة لسداد تكاليف حج القرعة 2023 أمام الفائزين اليوم

«الداخلية» تنشر أغنية «كلمة شرف» لمدحت صالح بمناسبة افتتاح مراكز الإصلاح

الداخلية: غدا آخر موعد لسداد تكاليف حج القرعة 2023

«الداخلية» تنظم احتفالية ببدء التشغيل التجريبي لـ 3 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة «فيديو»
بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع