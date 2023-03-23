حملات على الأسواق بمطوبس وبلطيم وتحرير 7 محاضر متنوعة بكفر الشيخ

شنّت الوحدات المحلية لمركزي ومدينتي مطوبس وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، حملات على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين، وإعدام بقرة مصابة بالسل، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، بضرورة المتابعة المستمرة والمرور الميداني، ومتابعة المجازر الحكومية، والاطمئنان على سلامة اللحوم، والإشراف علي ذبحها، والكشف عليها حتي تكون خالية من أية أمراض.

إعدام «بقرة» تزن 350 كيلو

وتابع الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور شعبان مغنم مدير عام الصحة العامة والمجازر والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر بكفر الشيخ، وإيمان النحراوى، نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، الحملات علي الأسواق بمطوبس، والتي أسفرت عن إعدام كُلي لـ«بقرة» تزن حوالي 350 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لإصابتها بالسل العام، وذلك بعد الكشف عليها داخل مجزر مطوبس، وتأكيد الفحص من قبل الإدارة البيطرية بمطوبس، وأطباء المجزر.

تحرير 7 محاضر متنوعة في حملات علي الأسواق ببلطيم

كما تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية علي الأسواق، وضبط الأسعار، وتوافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها، ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، وأسفرت الحملات من تحرير 7 محاضر متنوعة.