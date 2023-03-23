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ضبط 5 أشخاص بتهمة إكراه مواطن على توقيع إيصالات أمانة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:41 م | الخميس 23 مارس 2023
سيارة شرطة - أرشيفية

سيارة شرطة - أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بأنّ بعض الأشخاص، مجهولين، يستقلون سيارة ميكروباص، اصطحبوا والده من العقار سكنه بدائرة القسم لجهة غير معلومة.

وفي وقتٍ لاحق حضر المجني عليه إلى القسم، مصاب بكدمات وسحجات في الذراعين، وقرر تضرره من إحدى السيدات مقيمة دائرة قسم شرطة المطرية، بتهمة تحريض بعض الأشخاص غير معلومين لديه، باستدراجه بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، واقتياده إلى إحدى المناطق بالقليوبية وإكراهه على التوقيع إيصالات أمانة وبعض الإقرارات لا يعلم مضمونها، وعقب ذلك تركوه، لوجود خلافات بينه وبين الأخيرة على  ملكيه عقار والصادر قرار تمكين لصالحه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لذات السبب بالاشتراك مع قائد السيارة المستخدم في ارتكاب الواقعة و3 أشخاص آخرين، جميعهم مقيمون بمحافظة القليوبية، أمكن ضبطهم لإجباره على التوقيع على عدد من المستندات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجني عليه تعرف عليهم واتهمهم بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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