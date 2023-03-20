مستفيد من قروض البنك الزراعي لقناة الحياة: مصر حققت طفرة في تصدير البطاطس

قال محمد الحفناوي، صاحب شركة جرين فارم، إنه أحد المستفيدين من قروض البنك الزراعي المصري لتصدير محصول البطاطس، لافتا إلى أن البطاطس من السلع الأساسية عالميا وهي الغذاء الثاني بعد القمح، ومصر حققت طفرة في زراعة المحصول وتصديره.

التجهيز للتصدير

وأوضح «الحفناوي» خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن زراعة البطاطس واجهت صعوبات ولكن مع الكفاح والإصرار نجح في التصدير، مشيرا إلى أن التجهيز للتصدير يتم تحت إشراف وزارة الزراعة ومعاملها.

استيراد التقاوي من الخارج

وأشار صاحب شركة جرين فارم إلى أنه يقوم بزراعة ما يقرب من 400 فدان ويصدر بطاطس بأفضل جودة جعلت منتجه يطلب عالميا، لافتا إلى أن البطاطس بها العديد من الأصناف للطهي والقلي، ويتولى استيراد التقاوي من الخارج للزراعة من خلال الحصيلة الدولارية التي يحققها من التصدير.