قروض من البنك الأهلي لتمويل القطاع التجاري.. تصل لـ3 ملايين جنيه

يوفر البنك الأهلي المصري برامج تمويل للقطاع التجاري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من تجارة الملابس أو البقالة أو الصيدليات أو قطع غيار السيارات وغيرها، ونرصد في السطور التالية كيفية الحصول عليه.

وبحسب جدول برامج التمويل من البنك الأهلي المصري لشهر مارس 2023، على تمويل القطاع التجاري، يكون الحد الأقصى للتمويل 2 مليون جنيه في حال عدم توافر قوائم مالية و3 ملايين جنيه في حال توافر قوائم مالية.

تمويل القطاع التجاري من البنك الأهلي المصري

ويتم السداد للبنك الأهلي المصري عن طريق أقساط متساوية بحد أقصى 5 سنوات وبالنسبة لسعر العائد من جهاز تنمية المشروعات يكون وفقا لأخر تسعيرة، أما في حال الإقراض من موارد مصرف البنك يتم تطبيق سعر عائد سنوي تنافسي.

المستندات المطلوبة لتمويل القطاع التجاري

ويطلب البنك الأهلي المصري المستندات الأساسية من العميل وهي: صورة بطاقة الرقم القومي سارية والسجل التجاري والبطاقة الضريبية ويتم استكمال باقي المستندات وفقا لطبيعة المشروع.