محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تبطين 390 كيلومتر ترع وجار العمل في 128

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من تبطين 390 كيلومتر ترع بقرى ومدن المحافظة، ضمن المشروع القومي الذي وجّه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأنه تابع أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز وقرى المحافظة والتي تسير جنبا إلى جانب، مراعاة لري الأراضي الزراعية، بإشراف المهندس رزق مصطفى، مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ.

تبطين 128 ترعة حتى الآن

وأكد «نور الدين»، أن محافظة كفر الشيخ هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية والتي سيتم تأهيل أكبر عدد من الترع بها لأنها تقع في نهاية المصبات، وأنه جار تنفيذ 62 عملية، لافتاً إلى أن عدد الترع الجاري تبطينها 128 ترعة، بنسبة تنفيذ 67.77%، وجار تنفيذ تبطين ترع بطول 577.31 كيلو ترع.

حماية جسور الترع والطرق من الانهيارات

وأضاف «نور الدين»، أن أعمال تكاسي وتبطين الترع تحمي جسور الترع والطرق من الانهيارات، للحفاظ على المال العام، وتحسين الخدمات للمواطنين، وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالية، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تُعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يُجرى تنفيذها بمراكز ومدن وقرى المحافظة.