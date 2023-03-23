«التموين»: انتهاء موسم الأوكازيون الشتوي بـ3564 محلا وتحرير 748 محضرا

انتهى رسميا موسم تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2023، الذي انطلق في 6 فبراير الماضي، وذلك بمشاركة بلغت حوالي 3564 محلا تجاريا بأنشطة تجارية متنوعة، وجاءت محال الملابس والأحذية والجلود والأجهزة المنزلية هي الأكثر مشاركة في موسم التخفيضات.

الأوكازيون الشتوي 2023

وقال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن عدد المحال التجارية التي اشتركت في موسم الأوكازيون الشتوي هذا العام بلغت 3564 محلا تجاريا طوال الفترة من 6 فبراير حتى 21 مارس.

محاضر تخفيضات الأوكازيون

ونوه أحمد أبو الفضل، في تصريح لـ«الوطن» أن عدد المحاضر التي تم تحريرها من بداية انطلاق الأوكازيون الشتوي وحتى انتهائه بلغ 748 محضرا متنوعا ما بين الدخول في تخفيضات دون تصريح رسمي من مديرية التموين بـ481 محلًا، وأيضًا محاضر ضد المحال المعلنة عن تخفيضات وهمية للمواطنين بـ265 محلا، مع تحرير محضر واحد ضد محلا لم يعلن عن سعر السعر للمنتج قبل وبعد التخفيض، إذ ألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية المحال المشتركة في الأوكازيون الإعلان عن أسعار السلع قبل وبعد التخفيض.

موسم صيف 2023

وبدأت المحال التجارية في عرض منتجاتها من السلع لموسم الصيف 2023، برقابة وإشراف من وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع انتشار مكثف لحملات وضبطيات جهاز حماية المستهلك للرقابة على السلع والمنتجات والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين من تخصيص خط ساحن 19588 لتلقي شكاوى المواطنين.