«التموين»: مشاركة 3389 محلا في الأوكازيون الشتوي.. و664 محضرا للمخالفين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ عدد المحلات التي شاركت في موسم الأوكازيون الشتوي 2023، وصل إلى 3389 محلا منذ بداية انطلاق الأوكازيون في 6 فبراير الماضي وحتى الآن.

محاضر الأوكازيون الشتوي 2023

وقال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إنّ المحاضر التي تم تحريرها على المخالفين من المحلات المشتركة في الأوكازيون الشتوي 2023 على مستوى المحافظات بلغنت 664 محضرا، تنوعت بين محاضر الدخول في التخفيضات دون تصريح رسمي من مديرية التموين بعدد 455 محلًا، مع تحرير عدد آخر من المحاضر بسبب إعلانها تخفيضات وهمية للمواطنين بعدد 209 محلًا.

انتهاء تخفيضات الشتاء

ومن المقرر أن ينتهي الأوكازيون الشتوي رسميا يوم 21 مارس الجاري، وشاركت فيه محلات «الملابس الجاهزة، والجلود، والأحذية، والشنط، والأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية» بتقديم نسب تخففيضات مرتفعة على المنتجات للمواطنين، لتنشيط حركة التجارة الداخلية، من خلال تقديم تسهيلات للشراء، والتخلص من البضائع الراكدة في المخازن.

وألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المحلات الراغبة في تقديم تخفيضات الأوكازيون الشتوي، بضرورة الحصول على التصاريح اللازمة من مديرية التموين بنطاق كل محل، وعرض ثمن السلع قبل وبعض التخفيض أمام المواطنين.