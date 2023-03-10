شعبة الملابس: استمرار الأوكازيون الشتوي لبداية رمضان.. وتخفيضات تصل 90%

قال خالد حسانين رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الغرفة، إن أوكازيون الملابس الشتوية لم ينته بعد، رغم أنه كان من المفترض أن ينتهي يوم 6 مارس الجاري، بينما من المتوقع أن يمتد حتى بداية شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى أن نسبة التخفيضات في الأوكازيون الشتوي، تبدأ من 30%، وتصل إلى 70% لأغلب المنتجات، بينما يصل التخفيض لبعض الملابس إلى 90%، بينما يبدأ الموسم الصيفي بعد نهاية رمضان.

الملابس المحلية تغطي احتياجات السوق

أضاف رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالقاهرة، لـ«الوطن»، أن مستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة متوفرة بشكل جيد، مشيرا إلى أن هناك كمية كبيرة معروضة من الملابس، بسبب افتتاح كثير من المصانع التي يقدر عددها بحوالي 10 آلاف مصنع.

وأوضح أن مصانع الملابس الجاهزة تعمل بشكل جيد خلال الفترة الحالية، مع توافر مستلزمات الإنتاج، حيث أن الصناعة المحلية تلبي احتياجات السوق المحلي بنسبة 90% تقريبا، في ظل التقدم الذي يشهده قطاع صناعة الملابس الجاهزة في مصر.

وأشار إلى أن سوق الملابس الجاهزة يشهد حالة من الإقبال المتواضع خلال الوقت الحالي، بسبب انشغال المواطنين بتوفير المتطلبات الأساسية الخاصة بشهر رمضان، إذ من المتوقع زيادة عدد الطلبات مع بداية الشهر المبارك، استعدادا لاستقبال عيد الفطر، بملابس جديدة.

أوكازيون الملابس الشتوية لم ينته

أكد رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالقاهرة، أن التصدير بدأ في التحسن، إذ تصدر مصر الملابس الجاهزة إلى عديد من الدول الإفريقية والعربية، كجنوب إفريقيا والعراق والجزائر وتونس، بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية، لافتا إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسبة الطلبات مع بداية شهر رمضان.