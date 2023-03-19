«التموين»: وصول عدد محال الأوكازيون الشتوي إلى 3513 بتخفيضات بلغت 50%

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وصول عدد المحال المشاركة في موسم التصفية الموسمية الأولى التي يطلق عليها الأوكازيون الشتوي 2023 إلى 3513 محلا منذ بداية انطلاق الأوكازيون في 6 فبراير الماضي.

تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2023

وقال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن المحال التي اشتركت في موسم الأوكازيون الشتوي 2023 شهدت إقبالا مكثفا من المواطنين لشراء مستلزماتهم والاستفادة من التخفيضات المقررة على السلع والتي بلغت في بعض المحال 50%، خاصة في محال الملابس والمصنوعات الجلدية والأدوات المنزلية، باعتبارها أكثر المحال المشتركة في الأوكازيون الشتوي هذا العام.

موعد انتهاء الأوكازيون الشتوي

وأضاف أبو الفضل، في تصريح لـ«الوطن»، أنه وفقًا لقرار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تنتهي فترة الأوكازيون الشتوي يوم الثلاثاء 21 مارس، وذلك بعد مدة لفترة أسبوعين، إذا كان مقرا لها الانتهاء في 6 مارس، حتى صدر القرار الوزاري بالمد لتنشيط حركة التجارة الداخلية التي تتم من خلال زيادة حركة البيع والشراء عبر تخلص التجار من البضائع المخزنة لديهم، وإعطاء المستهلك الفرصة الأكبر لشراء احتياجاته بأسعار مخفضة.