انتهاء الأوكازيون الشتوي 2023 ومحال الملابس الأكثر مشاركة.. غدا

ينتهي غدا الثلاثاء 21 مارس موسم تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2023، الذي انطلق في 6 فبراير الماضي، وذلك بمشاركة بلغت حوالي 3500 محل تجاري بأنشطة تجارية متنوعة، إذ جاءت محال الملابس والأحذية والجلود والأدوات والأجهزة المنزلية هي الأكثر مشاركة في موسم التخفيضات.

انتهاء موسم تخفيضات الأوكازيون الشتوي

وخلال مدة الأوكازيون الشتوي التي بلغت حوالي شهرا ونصف، راقبت وزارة التموين والتجارة الداخلية موسم التخفيضات للتأكد من التزام المحال التجارية بتعليمات إقرار التخفيضات وفقا للقرار الوزراي الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي يُلزم أصحاب المحال التجارية قبل الدخول في موسم التخفيضات بعدة بنود ومنها:

** الحصول على تصريح مشاركة في الأوكازيون من مديرية التموين التابع لها المحل في نطق محافظته.

** الإعلان عن سعر السلعة قبل وبعد التخفيض.

** تعليق لافته باشتراك المحل في الأوكازيون في مكان بارز وواضح.

** إعلان اسم المحل باللغة العربية.

ولم تلزم وزارة التموين والتجارة الداخيلة المحال المشتركة في الأوكازيون بنسبة تخفيضات محددة، إذ يقر القانون إعلان كل محل على حدة بالنسبة التي يراها مناسبة طبقا لحركة البيع والشراء وكمية المخزون السلعي لديه من السلع التي يتاجر فيها.