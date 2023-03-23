تحليق 54 رحلة بالون طائر تقل 1480 سائحا بالأقصر

شهدت سماء محافظة الأقصر، اليوم الخميس، تحليق 54 رحلة بالون طائر تقل حوالى 1480 سائحا من مختلف الجنسيات، بحسب ما ذكر أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

وأوضح الطيب، أن رحلات البالون الطائر تشهد رواجا سياحيا كبيرا من مختلف الجنسيات حول العالم، مؤكدا أن هذا الموسم السياحي الحالي يعتبر أفضل المواسم السياحية التي مرت على الأقصر منذ عدة أعوام، مدفوعا بالاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر وكذلك الأحداث والفعاليات السياحية العالمية التي شهدتها المدينة الأثرية.

البالون الطائر أصبح نشاطا استراتيجيا

وأضاف ممثل اتحاد شركات البالون الطائر، أن البالون الطائر أصبح نشاطا استراتيجيا يوفر العملة الصعبة للبلاد، ويوفر أكثر من ألفي فرصة عمل لشباب المحافظة، ما بين طيارين ومهندسين وعمال ومندوبين ومرشدين سياحيين وسائقين وغيرهم، يعملون في 17 شركة بالون طائر والعدد كل يوم في ازدياد.

وأكد، الطيب أن رحلات البالون الطائر، تقلع فجر كل يوم من المطار المخصص للاقلاع أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر، بعد التأكد من سلامة الطقس ومناسبته للطيران، من قبل برج المراقبة بمطار الأقصر الدولي.

الأقصر في المركز الثالث بالبالون الطائر عالميا

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، وتنفرد به محافظة الأقصر على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعية وأثرية فضلا عن عدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.