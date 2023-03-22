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تعرف على مواعيد المتاحف والمواقع الأثرية في رمضان 2023

كتب:

منة عبده
10:50 ص | الأربعاء 22 مارس 2023
المتاحف والمواقع الأثرية - أرشيفية

المتاحف والمواقع الأثرية - أرشيفية

أعلنت وزارة السياحة والآثار، مواعيد المتاحف والمواقع الأثرية في رمضان 2023، لتتناسب مع مواعيد الشهر الكريم، وتيسيرا على المواطنين الراغبين في زيارة المتاحف والمواقع الأثرية خلال شهر رمضان الكريم داخل جميع المحافظات. 

مواعيد المتاحف والمواقع الأثرية في رمضان 2023

وحددت وزارة السياحة والآثار، مواعيد عمل المتاحف والمواقع الآثرية في رمضان 2023، حيث تكون من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 مساء، على أن تكون آخر تذكرة مباعة الساعة 3 بعد الظهر، بينما تكون مواعيد الزيارة بمنطقتي الهرم وسقارة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة من الساعة 8 صباحا وحتى 4 عصرا، وتستمر مواعيد الزيارة في المناطق الأثرية بالأقصر وأسوان كما هو الحال بها بنفس المواعيد الجارية.

ضوابط زيارة المتاحف والمواقع الآثرية 

يذكر أنّ وزارة السياحة والآثار حددت عدد من الضوابط والإجراءات لزيارة المتاحف والمواقع الأثرية، ومنها عدم زيادة عدد الفوج السياحية عن 25 فردًا لحين إشعار آخر، والتزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة، مع الالتزام بالشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام، ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة أثناء زيارات المتاحف والمواقع الأثرية، ووضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس لوقت داخل المتحف، والمواقع الأثرية غير المكشوفة، والتزام رحلات المدارس والجامعات والجهات الحكومية بإخطار المواقع الأثرية والمتاحف قبل الذهاب إليها بـ48 ساعة. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.