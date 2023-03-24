يبحث المشاهدون عن موعد عرض اﻟﻘﻧوات اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻣﺳﻠﺳل الإمام اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑطوﻟﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023، «الإمام الشافعي» المقرر عرضه عبر عدد من الفضائيات والمنصات، الذي يمثل عودة للأعمال الدينية على الشاشة تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

اﻟﻘﻧوات اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻣﺳﻠﺳل الإﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑطوﻟﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023

وحسب ما كشفت عنه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قبل انطلاق موسم دراما رمضان 2023، يُعرض مسلسل «الإمام الشافعي» للنجم خالد النبوي يومياً طيلة شهر رمضان 2023، عبر شاشات «الحياة» و«DMC» و«CBC»، بالإضافة إلى منصة «Watch IT» الإلكترونية.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ

يعرض مسلسل «الإمام الشافعي» في الأوقات التالي:

الحياة: 10.45 مساء.

«DMC» الساعة 6.30 مساء.

«CBC» 12.15 صباحا.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑطوﻟﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي

ومسلسل «الإمام الشافعي » يقدم جانبا من حياة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وتحديدا الفترة التي عاشها في مصر، بطولة خالد النبوي، سيناريو وإشراف علي الكتابة: محمد هشام عبيه، إخراج : الليث حجو، إنتاج : Mediahub سعدي - جوهر، ويشارك في البطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية والعربية من أبرزهم أروى جودة، حمزة العيلي، نضال الشافعي، وليد فواز، وإخراج الليث حجو.