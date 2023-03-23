«مصر أكتوبر» يطلق الملتقى التوظيفي الأول للشباب لأهالي الجيزة

انطلقت فعاليات الملتقي التوظيفي الأول للشباب بمنطقة إمبابة، بعنوان «شباب مصر أكتوبر»، برعاية عمرو الزمر، أمين أمانة حزب مصر أكتوبر بالجيزة لمساعدة ومساندة الشباب، والمواطنين الأكثر احتياجا، دعما لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي كتف في كتف.

فعاليات الملتقى

كما يشهد الملتقي التوظيفي، على هامش فعالياته، اختبارات فورية لمحو الأمية وكذا استلام شهادات الإجادة للقراءة والكتابة، وتوزيع هدايا رمضان مساندة للمواطنين الأكثر احتياجا.

وفي السياق ذاته، أوضح أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أنّ الملتقى التوظيفي واختبارات محو الأمية وتوزيع الهدايا للمواطنين، جاء لخدمة أهالي الجيزة، طبقا لخطة الفعاليات الموضوعة، والعمل جنبا إلى جنب مع الدولة بمؤسساتها كافة على أرض الواقع.

دعم المواطنين

يأتي ذلك في إطار خطة الحزب تحت رئاسة الدكتورة جيهان مديح لدعم المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، ودعما لمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي.