سعر السكر في التموين.. مستقر عند 10.5 جنيه وكيسين لكل فرد على البطاقة

يشهد سعر السكر في التموين المستحق لأصحاب البطاقات التموينية، ثباتا واستقرارا مقارنة بسعره في السلاسل التجارية الخاصة، إذ استقر سعر السكر على مدار الأشهر الماضية ضمن السلع المدعمة التي تطرحها وزارة التموين، لمستحقي الدعم والبالغ عددهم 23 مليون أسرة.

سعر السكر في التموين

ولا تزال تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر السكر في التموين، الذي يصرف حاليا ضمن الحصص التموينية لشهر يناير 2023 عند 10 جنيهات ونصف على البطاقة التموينية، فضلا عن صرفه بنفس السعر لمستحقي الدعم الاستثنائي للمواطنين البالغ عددهم 10 ملايين و100 ألف أسرة مستحقة للدعم الذي يستمر صرفه حتى 30 يونيه 2023.

فيما يتراوح سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية أو في معارض أهلا رمضان من 14 جنيها وحتى 17 جنيها، بتخفيض حوالي 3 جنيهات عن سعره في السلاسل التجارية والسوق المحلية.

حصة بطاقة التموين من السكر المدعم

وتحدد وزارة التموين حصة البطاقة التموينية من السكر وفقا عدد الأفراد المدرجين على البطاقة، إذ يحصل كل فرد مدرج على البطاقة على عدد 2 كيس سكر، وتحصل البطاقة المدرج عليها 4 أفراد على سبيل المثال على 8 أكياس من السكر.