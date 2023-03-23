حظك اليوم الخميس وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا.. تحذير للثور والعذراء

يطالب علم الفلك، مواليد برج الثور بالكتمان وعدم الحديث عن أخبارهم لأحد، كما أن القمر يتواجد في وضع معاكس بالنسبة لمواليد برج السرطان، مما يضع على عاتقهم مسؤوليات ثقيلة، وذلك وفق حظك اليوم الخميس الموافق 23 مارس، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

ونعرض فيما يلي، تفاصيل حظك اليوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، وفقًا لما ذكرته عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 23-3-2023 مهنيا

القمر في برجك يجعلك قادرا على القيام بنشاطات كثيرة وتثبت نفسك.

حظك اليوم برج الحمل 23-3-2023 عاطفيا

عطارد في برجك يمنحك سحرا وجاذبية وتأثيرا إيجابيا في الأحباب والأصحاب.

حظك اليوم برج الثور 23-3-2023 عاطفيا

القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعلك تراقب في صمت وعليك أن تبقى اليوم متحفظا حتى تكون رأيا.

حظك اليوم برج الثور 23-3-2023 مهنيا

اليوم تميل نحو التخطيط جيدا لكن عليك أن تحرص على الكتمان.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-3-2023 مهنيا

القمر في منزل المشروعات يمدك اليوم بحجج قوية وتستطيع أن تتواصل جيدا مع الزملاء، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-3-2023 عاطفيا

عطارد بمنزل الأصدقاء يمدك بالجاذبية وتنجح في اجتذاب الأحباب والأصحاب وتضعهم في مقدمة اهتمامك.

حظك اليوم برج السرطان 23-3-2023 مهنيا

القمر في وضع معاكس مما يضع على عاتقك مسؤوليات ثقيلة وعليك أن تسترخي لتحدد أولوياتك.

حظك اليوم برج السرطان 23-3-2023 عاطفيا

اليوم عليك أن تراجع نفسك قبل كل قول كي لا تجرح شريك حياتك.

حظك اليوم برج الأسد 23-3-2023 عاطفيا

رغم الضغوط.. اليوم مناسب للتعبير عن نفسك قولا أو كتابة وتؤثر في الآخر.

حظك اليوم برج الأسد 23-3-2023 مهنيا

القمر بمنزل الحظ يدفعك اليوم للمغامرة وقدرتك على التجديد والابتكار تبعث البهجة والإعجاب بك في قلوب من حولك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 23-3-2023 عاطفيا

اليوم تستطيع أن تكون القائد لمسار حياتك الشخصية ويمنحك الفلك سحرا وتألقا.

حظك اليوم برج العذراء 23-3-2023 مهنيا

القمر في منزل المدخرات يمنحك القدرة على التخطيط وتعتمد الدقة في إدارة أموالك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 23-3-2023 عاطفيا

القمر في مواجهة برجك يشوشك.. حاول اليوم أن تتغلب على المعوقات بإصرارك وباحترامك لحقوق الطرف الآخر.

حظك اليوم برج الميزان 23-3-2023 مهنيا

من المناسب اليوم أن تهتم بتقريب وجهات النظر مع شركاء العمل مع الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 23-3-2023 عاطفيا

رغم الضغوط والتشوش.. تظهر اليوم تميزا وتثبت أنك الشخص الذي يعتمد عليه.

حظك اليوم برج العقرب 23-3-2023 مهنيا

القمر في منزل الصحة يمدك اليوم بالطاقة والنشاط واليقظة وقد تنجز أعمالك بمنتهى الهمة.

حظك اليوم برج القوس 23-3-2023 مهنيا

الشمس والقمر داعمان.. تبدو اليوم ملهما وقد تأتيك فرصة تحلم بها.

حظك اليوم برج القوس 23-3-2023 عاطفيا

القمر في منزل الحب يجعلك تظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب وتحصل في المقابل على الحب.

حظك اليوم برج الجدي 23-3-2023 مهنيا

يطالبك الفلك بألا تعطي ثقتك لأي شخص إلا بعد أن تدرس وتمحص.

حظك اليوم برج الجدي 23-3-2023 عاطفيا

القمر معاكس وقد يثير الخلافات فاصبر للغد كي تعيد الدفء للعلاقات العاطفية والعائلية.

حظك اليوم برج الدلو 23-3-2023 مهنيا

القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم لاقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك كي تحقق فائدة.

حظك اليوم برج الدلو 23-3-2023 عاطفيا

اليوم قد تحصل على رد أو خبر يفرحك وتحقق تواصلا رائعا مع من تحب.

حظك اليوم برج الحوت 23-3-2023 عاطفيا

اليوم حاول أن تتحكم في انفعالاتك واستخدم منطقا سليما يجعلك مقنعا مع الأحباب.

حظك اليوم برج الحوت 23-3-2023 مهنيا

القمر في منزلك الثاني يدفعك اليوم لتوجيه جهودك فيما يحقق لك فائدة، فقط اعتن بحساباتك وراجع جيدا خطواتك.