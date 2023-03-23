موعد عرض الحلقة الأولى مسلسل 1000 حمد لله على السلامة.. اعرف القنوات الناقلة

يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة الأولى مسلسل 1000 حمد لله على السلامة، حيث تدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي حول «سميحة» التي تعيش الخارج وتعود برفقة أبنائها إلى مصر بعد وفاة زوجها بحثا عن حقهم في الميراث، لتقع في عدد من المواقف الطريفة خلال رحلتها.

موعد عرض الحلقة الأولى مسلسل 1000 حمد لله على السلامة

استقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على أن يكون موعد عرض الحلقة الأولى مسلسل 1000 حمد لله على السلامة بطولة يسرا، ستكون في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة عبر قناة cbc، وبعدها بساعة على قناة cbc دراما .

أحداث مسلسل 1000 حمد لله على السلامة

تدور أحداث مسلسل 1000 حمد لله على السلامة، حول شخصية دكتورة تجسدها الفنانة يسرا، وتعود من الخارج من أجل استلام الميراث.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بطولة الفنانة يسرا، وشيماء سيف، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي، وتدور أحداث المسلسل حول شخصية دكتورة تجسدها الفنانة يسرا، وتعود من الخارج من أجل استلام الميراث.