تفاصيل شخصية أحمد عبدالوهاب في مسلسل 1000 حمد لله على السلامة

يُشارك الممثل أحمد عبد الوهاب في مسلسل «1000 حمد لله على السلامة» والذي يُعرض حصريًا على قناة «CBC» ومنصة «Watch It»، خلال موسم رمضان 2023، ويعيش أحمد عبد الوهاب ضمن أحداث المسلسل علاقة رومانسية مع مايان السيد، ويقوم بشخصية الضابط حسام الذي يتدخل لحل العديد من الأزمات.

وتدور أحداث «1000 حمد لله على السلامة» حول امرأة تعود من الخارج لتأخذ ميراثها من زوجها، وهو عمل كوميدي اجتماعي بطولة النجمة يسرا بالتعاون مع شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، عنبة، وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج العدل جروب.

من هو أحمد عبد الوهاب

وبجانب موهبته التمثيلية، شارك أحمد عبد الوهاب في تأليف العديد من الأعمال ما بين المسرح والسينما والدراما حيث شارك في تأليف بعض مسرحيات مسرح مصر، بجانب مسرحيات اللوكاندة، صباحية مباركة، عائلة تس، شمسية وأربع كراسي، وعلى الصعيد الدرامي شارك في تأليف العديد من المسلسلات كان أبرزها مسلسل البيت بيتي، بجانب فيلمي الخطة العايمة، والدعوة عامة.