تطورات جديدة بواقعة سقوط شخصين بتهمة الإتجار في العملة بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخصين بتهمة الإتجار في العملة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما ضبط رجال الشرطة المتهمين واقتادوهم إلى قسم الشرطة واتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المتهمان بحوزتهما مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية»

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهما مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية».

وعقب قيام رجال الشرطة بمواجهة المتهمين أقرا بقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

قانوني يوضح العقوبة المتوقعة

أما عن العقوبة القانونية المتوقعة، أوضح سمير عبدالعظيم المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، إنّ المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.