ضبط متهم بالنصب على المواطنين في الإسكندرية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، والتى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال السحر والدجل، نظير مبلغ مالى، لافتة إلى أنهم بإجراء التحريات، أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه أحد الأشخاص، وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة.

بلاغ إلى قسم شرطة العطارين

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده في دائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول، محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم، وعدد من الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بطريقة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.