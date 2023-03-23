مسلسل حمدلله على السلامة الحلقة 1.. يسرا تعود لمصر بعد 25 سنة

يشهد مسلسل حمدلله على السلامة الحلقة 1، عودة الفنانة يسرا إلى ارض الوطن مصر بعد فترة سفر طويلة كانت في دولة كندا، وهو المسلسل الذي يعرض عبر قناة سي بي سي خلال شهر رمضان الكريم عقب صلاة المغرب، ويشهد الكثير من الأحداث المثيرة.

مسلسل حمدلله على السلامة الحلقة 1 ... يسرا تجسد دور دكتورة

مسلسل حمدلله على السلامة الحلقة 1، وهو من بطولة يسرا وعدد من نجوم الكوميديا والفن المصري منهم شيماء سيف ومايان السيد وادم الشرقاوي وعنبة وسماء إبراهيم ومحمد أوتاكا ومن اخراج عمرو صلاح.

مسلسل حمدلله على السلامة الحلقة 1 ... يسرا أم لطفلين

مسلسل حمدلله على السلامة الحلقة 1، سيتم تصويره مشاهده على كونها في دولة كندا، مع عودة يسرا التي تجسد شخصية دكتورة تدعى سميحة الى القاهرة بعد وفاة زوجها وتدور كافة الاحداث.

يذكر أن الفنانة يسرا مازالت حتى الآن تستكمل تصوير مسلسلها الجديد حمد الله على السلامة حيث من المقرر أن تنتهي من تصويره قبل نهاية شهر رمضان الكريم بأيام بسبب بدء التصوير متأخراز