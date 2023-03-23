سر ظهور كريم فهمي وشقيقه أحمد معا فى الحلقة الأولى من سره الباتع

انطلقت يوم أمس الحلقة الأولى من مسلسل سره الباتع الذي يقدمه المخرج خالد يوسف لأول مرة في السباق الرمضاني ولكن ما لفت الانتباه ضمن الأحداث هو ظهور الشقيقين كريم وأحمد فهمي معا.

ويأتي سر ظهور الشقيقين معا في الحلقة الأولى من مسلسل سره الباتع الى أن الأحداث انطلقت بظهور رضوان الذي يجسد شخصيته الفنان كريم فهمي وهو يجسد والد حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي.

سر ظهور كريم وأحمد فهمي معا في سره الباتع

ولكن كان ظهور الفنان كريم فهمي كوالد الفنان أحمد فهمي وهو في سن صغير ولكنه توفي قبل أن يكبر حامد في السن ويبدأ ظهور فهمى وبذلك فانهم لم يجتمعا سويا في مشهد واحد.

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد فهمي وحسين فهمى وأحمد صلاح السعدني وصلاح عبد الله ومحمود قابيل وحنان مطاوع وريم مصطفي وأحمد وفيق وعمرو عبد الجليل وعدد آخر من الفنانين وهو من اخراج خالد يوسف.