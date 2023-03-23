مسلسل سره الباتع الحلقة 1.. أحمد فهمي يبحث عن لغز مقام السلطان

عرضت قناة الحياة وon يوم أمس الأربعاء الموافق 23 مارس تطورات أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 1 الذي كشفت عن عدد من الأحداث الأولية وظهر خلالها الفنان أحمد فهمي، الذي يشارك بدور مختلف في المسلسل.

حيث تضمن مسلسل سره الباتع الحلقة 1 ظهور الفنان أحمد فهمي وهو في سن صغيرة ويدعى حامد ووجد أن أهل قريته بالكامل يتحدثون عن مقام السلطان حامد ويأخذون منه كرامات وظل هذا الأمر محير له بشكل كبير ويبحث عن من هو صاحب هذا المقام.

مسلسل سره الباتع الحلقة 1 للفنان أحمد فهمي

وعندما كبر حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي، في السن وجد في حفرة موجودة تحت مقام السلطان حامد ورقة تكشف سر لغز المقام ولكنها مكتوبة باللغة الفرنسية فبحث عن شخص لكى يترجمها له واستعان بسارة وهى مرشدة سياحية وتجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفي ولكنها لم تتمكن من ترميم الورقة بالكامل فاستعانت بدكتور تعرفه والذي يجسد شخصيته الفنان محمود قابيل لكى يرمم الورقة ويكشف المكتوب بها.

وكانت قد أخبرت سارة بعض الجمل لحامد من المكتوبة في الورقة وهى خاصة بكلام عن الحملة الفرنسية والمقام والسلطان حامد ولكن في الحلقة المقبلة سيتم كشف سر الورقة.