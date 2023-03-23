مسلسل حمدلله على السلامة الحلقة 1.. يسرا تعود لاستلام ميراث زوجها

دارت أحداث مسلسل حمدلله على السلامة الحلقة 1 حول ميراث «الدكتور سميحة»، التي تجسدها الفنانة يسرا، من زوجها الذي يجب أن تعود بسببه إلى القاهرة بعد 25 سنة عاشتها في دولة كندا مع ابنيها وهما مايان السيد وآدم الشرقاوي.

مسلسل حمدلله على السلامة الحلقة 1.. يسرا تفقد فلوسها

مسلسل حمدلله على السلامة الحلقة 1 شهد غياب جواز سفر وفلوس الفنانة يسرا في المطار أثناء عودتها لمصر لاستلام الميراث، حيث تم استبدال شنطتها بشنطة مسافر آخر، ما جعلها تقع في موقف حرج أثناء عودتها بالتاكسي لمنزلها في منقطة وسط البلد.

مسلسل حمدلله على السلامة الحلقة 1.. يسرا تتعرض لمفاجأة كبرى

وتعرضت يسرا لمفاجأة اخرى أثناء عودتها لمنزلها، خلال مسلسل حمدلله على السلامة الحلقة 1، حيث لم تجد عامل الأمن الخاص بمنزلها، وحين صعدت لشقتها بعد 25 عاما وجدت في غرفة نومها زوجين على سريرها لا تعرفهما، وهما ضيفا شرف المسلسل الفنان علاء مرسي وصفاء جلال ما جعلها تصرخ مع نهاية الحلقة.