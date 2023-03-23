دراسة علمية تحذر من السجائر الإلكترونية.. بها 38 مادة كيميائية سامة

استعرض تقرير لقناة القاهرة الإخبارية، تفاصيل دراسة علمية أسترالية حديثة، كشفت عن المخاطر المترتبة على تدخين السجائر الإلكترونية التي تحتوي على 240 مادة كيميائية صنفت 38 منها على أنها سامة.

وأشار تقرير «القاهرة الإخبارية» إلى أن السجائر الإلكترونية تحتوي على 27 مادة أخرى تم اعتبارها ذات تأثير ضار على الصحة وخصوصا الرئتين.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها الجامعة الوطنية الأسترالية أن مدخني السجائر الإلكترونية ذات النكهات يستنشقون مزيجًا من المواد الكيميائية.

التسمم بالنيكوتين

وأكدت الدراسة أن مدخني تلك النوعية من السجائر يمكن أن يتسمموا بالنيكوتين نفسه، الذي قد يتسبب في حدوث نوبات قلبية وتنفسية حادة واكتئاب لدى المدخنين.

آثار صحية سلبية من السجائر الإلكترونية

وعلى الرغم من الإعلان عن السجائر الإلكترونية كبديل صحي لتدخين سجائر التبغ، فقد ثبت أن السجائر الإلكترونية- المعروفة أيضًا باسم الفيب- أنها تسبب عددًا من الآثار الصحية السلبية، بما في ذلك المضاعفات التي تهدد الحياة.