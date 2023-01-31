ضبط 1000 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالدقهلية

تمكنت حملة رقابية مشكلة من مديرية التموين بمحافظة الدقهلية وجهاز حماية المستهلك، من ضبط 1000 علبة سجائر بدون فواتير تدل على مصدرها ومنشأها، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

حملة تموينية مع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية

وتشكلت الحملة برئاسة سامي إبراهيم وعضوية مصطفى عوض من مأموري الضبط القضائي بمديرية التموين بالدقهلية، وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، برئاسة أحمد عبد العزيز مدير الفرع بالدقهلية، وعضوية السيد علام من جهاز حماية المستهلك.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين.

مخزن مواد غدائية بدون ترخيص

وفقا لبيان مضبوطات الحملة، جرى ضبط أيضا مخزن مواد غذائية بدون ترخيص من الجهات المختصة، مع ضبط 4 محلات متنوعة الأنشطة لمخالفة قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، لعدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين، إذ يجرى حاليا عرض المحاضر على النيابة العامة.

وأكدت مديرية تموين الدقهلية، في بيان لها، استمرار حملاتها فى مواجهة المخالفين، ووقف تلاعب بعض التجار بالأسعار والتأكيد على الالتزام بالقانون.