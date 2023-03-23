مبادرة لتوزيع 200 وجبة يوميا على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

يتسابق المواطنون في مصر على فعل الخيرات في شهر رمضان المبارك بالتقرب إلى الله بفعل أعمال الخير، فنجد القرى والمدن تتكفل بالمحتاجين وتضمن لهم توفير وجبات الإفطار والسحور على مدار الشهر الكريم، وتعد قرية شبرا النخلة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، إحدى النماذج الإيجابية إذ أطلقت حملة تضامن لتوزيع 200 وجبة يوميا على الأسر الأولى بالرعاية.

وقال «محمد عبدالعزيز حجازي» المشرف على المطبخ الخيري داخل جمعية شباب الخير بقرية شبرا النخلة بمحافظة الشرقية في تصريحات لـ«الوطن» إنه يجري توفير وجبات إفطار للصائمين من الأسر الأولى بالرعاية يوميًا، لافتا إلى أنها تبدأ من 200 وجبة قابلة للزيادة حسب موارد الجمعية.

وأضاف «حجازي» أن الجمعية بمساعدة المتبرعين والمتطوعين تدعم الأشخاص والأسر الأكثر استحقاقا بالمساعدات»، لافتا إلى التجهيزات مسبقا لشهر رمضان المبارك بتجهيز شنطة سلع غذائية لكل أسرة فضلًا عن تجهيز وجبات إفطار لنفس قائمة الأسر والأفراد المستحقة، معلقا: «تم توفير 200 وجبة قابلة للزيادة على مدار الشهر المبارك وتجهيزها داخل مطبخ الخير الخاص بالجمعية».

توزيع الوجبات الساعة الخامسة مساء بالقرية

وأوضح محمد خليل من أهالي القرية في حديث لـ«الوطن» أن الشباب المتطوعين يستعدون لاستلام الوجبات المجانية يوميا خلال أيام شهر رمضان لينطلقوا بها في تمام الساعة الخامسة مساء، والتوجه بها إلى منازل الأسر والأفراد المدرج أسمائهم من مستحقي الوجبات الرمضانية، وذلك للتضامن معهم ودعمهم والتكفل بهم ابتغاء لرضاء الله بإدخال السرور على المحتاجين.

مساعدات للأسر بالوجبات والملابس

واختتم علاء النجار المشرف على المطبخ الخيري بالجمعية، قائلا إنهم سعداء إدخال السرور على الأهالي بتوفير الوجبات لهم، لافتا إلى تجهيز ملابس العيد ومن ثم توزيعها خلال الأيام القادمة على المستحقين.