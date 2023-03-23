«جولد بيليون»: ارتفاع أسعار الذهب عالميا بنسبة 8.4% منذ بداية مارس

ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تداولات اليوم الخميس لتقترب من مستوى 2000 دولار للأونصة، على خلفية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس، برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

ارتفاع بنسبة 8.4% منذ بداية مارس

وسجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاعت بنسبة 0.3%، اليوم الخميس، لتتداول عند المستوى 1975.85 دولار للأونصة، بعدما سجلت أعلى مستوى عند 1983.51 دولار للأونصة.

كانت الأسعار سجلت ارتفاعا بنسبة 1.6%، أمس الأربعاء، وفق تقرير «جولد بيليون»، وسبقها ارتفاع الأسعار منذ بداية مارس حتى الآن بنسبة تصل إلى 8.4%، بالإضافة لتسجيل أعلى مستوى منذ عام بالوصول إلى مستوى 2009.69 دولار للأونصة.

«جولدمان ساكس» تتوقع المزيد من مكاسب في الذهب

وفي توقعاتها لأسعار الذهب خلال الـ12 شهرا المقبلة، أشارت مؤسسة جولدمان ساكس إلى إمكانية ارتفاع سعر الأونصة إلى مستوى 2050 دولارا، في ظل استمرار تزايد الطلب على المعدن النفيس، كملاذ آمن في الأسواق.

وأدى ضعف قيمة الدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى إلى زيادة الطلب على الذهب، كما دفع الأسعار إلى الارتفاع، فيما تراجع العائد على السندات الحكومية الأمريكية بعد نظرة البنك الفيدرالي المتشددة في مواجهة التضخم.

انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية

ويعاني الدولار الأمريكي من انخفاض حاد مقابل العملات الرئيسية في الأسواق، ما ساعد الذهب على الارتفاع الكبير، فانخفض مؤشر الدولار الخاص بقياس الأداء مقابل سلة من 6 عملات بنسبة 0.2% خلال جلسة اليوم، بعد أن سجل أدنى مستوى في 7 أسابيع عند 101.53 نقطة.

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى وجود رفع آخر في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن لم يحدد موعد الإعلان عنه، كما أكد أن عام 2023 لن يشهد أي تخفيضات في أسعار الفائدة، ضمن جهوده لمحاربة التضخم، حسبما ذكر مديره جيروم باول.