انخفاض أسعار الذهب 20 جنيها في تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب في التداولات الحالية، بقيمة 20 جنيها مقارنة بأسعار الصباح في الصاغة، وفق ما أعلنته بورصات تداول أسعار الذهب، حيث سجل عيار 21 نحو 2020 جنيهًا للجرام بدلا من 2040 جنيها، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم وتقارير الأسعار.

أسعار الذهب الآن

وقدّرت أسعار الذهب، في محلات الصاغة المصرية الآن بـ 2309 جنيهات للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وبيع الذهب عيار 21 بسعر 2020 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 1731 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 16 ألفًا و160 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تداولات اليوم الخميس لتقترب من مستوى 2000 دولار للأونصة، على خلفية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس، برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.