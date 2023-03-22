اصحى للكلام مع برامج رمضان على «الوطن».. في الفطار والصيام

تقدم «الوطن» مجموعة متميزة ومتنوعة من البرامج خلال شهر رمضان المبارك، على مدار اليوم، في أقوى برامج الشهر الكريم.

حريفة لمسلسلات زمان

وتقدم «الوطن» حكايات لحريفة مسلسلات زمان، وحكايات لأول مرة تعرض لنجوم دراما رمضان من خلال برنامج «احكي يا فنان».

وتقدم أيضا برنامج «ماما طابخة إيه»، وهو برنامج يستهدف الأطفال ويتنوع ما بين الأكل واللعب والضحك، وبرنامج «حكاية أكلة» لدليل للخروجات والسحور.

حكايات لناس قدموا الخير

تتضمن خريطة «الوطن» برنامج «انت استثنائي» ويتضمن قصصا وحكايات لأشخاص قدموا الخير هدية، وبرنامج «من مواقف خالدة» ويتضن أسئلة رمضان ومواعظ من السلف الصالح.