الحياة الآن.. مباشر: أعمال تدعيم شبكة مياه قرية كفر الواصلين في الجيزة

عرض برنامج «الحياة الآن» المذاع عبر فضائية «الحياة» فيديو لاستمرار العمل في مشروع تدعيم شبكة مياه قرية كفر الواصلين التابعة لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ويشمل مشروع تدعيم شبكة مياه قرية كفر الواصلين مد خطوط مواسير رئيسية بقطر 6 بوصة وفرعية بقطر 4 بوصة.

متطوع بمبادرة حياة كريمة يشرح مشروعات المبادرة في أطفيح

وقدم حسن جاد المولى المتطوع بمبادرة حياة كريمة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مبادرته التي وصفها بأنها غيرت أشياء كثيرة جدًا في مركز أطفيح.

وتحدث عن مشروع تمديد شبكة المياه في قرية كفر الواصلين مشيرًا أن هذه القرية كانت تفتقر لأبسط الخدمات وأقلها مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز والإنترنت بالإضافة لمعاناتها من انعدام البنية التحتية والمدارس ومراكز الشباب مؤكدًا أن كل ذلك أصبح متاحا وبكثرة.

وأشار أن هذه القرية تمر بطفرة كبيرة في الخدمات بسبب مبادرة حياة كريمة مؤكدًا أن العمالة من أهالي مركز أطفيح حيث وفرت المبادرة فرص عمل لأهالي المركز.