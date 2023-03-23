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الحياة الآن.. مباشر: استمرار العمل بمحطة برفع عرب الحصار في الجيزة

كتب:

محمد أيمن سالم
06:04 م | الخميس 23 مارس 2023
مشروع عرب الحصار- تعبيرية

مشروع عرب الحصار- تعبيرية

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» عبر فضائية «الحياة»، استمرار العمل في مشروع محطة رفع الصرف في قرية عرب الحصار البحرية ضمن مبادرة حياة كريمة في الصف بمحافظة الجيزة.

محطة رفع عرب الحصار

جدير بالذكر أن محطة رفع عرب الحصار تنقل مياه الصرف لمحطة نجوع العرب بواسطة خط طرد 2 كيلو طول.

مبادرة حياة كريمة

وقال المهندس ربيع محمد، مدير مشروع محطة رفع صرف عرب الحصار، إن المشروع تابع للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويخدم قرى عرب الحصار بحري، وشبكة الانحدار 20 كيلومترا في القرية، وتم الانتهاء من تنفيذها بالكامل، بعدما كانت البلد تعاني من عدم وجود بنية تحية وصرف ومياه.

وأوضح أن مشروع المحطة خدم المنطقة بأكملها وأعاد لها الحياة بشكل متكامل. 

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بقلم محمد أيمن سالم