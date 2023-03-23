قناة الحياة تعرض صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر كتب: محمد أسامة رمضان 07:32 م | الخميس 23 مارس 2023 جانب من الصلاة تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة «الحياة» من مسجد الإمام الحسين. اقرأ المزيد: تعرف على حكم ختم القرآن الكريم كله في صلاة التراويح.. «الإفتاء» توضح هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات؟.. الأزهر والإفتاء يوضحان صلاة التراويح من مسجد الحسين.. فرحة عارمة وأجواء رمضانية خاصة «صور» محمود التوني رئيس شبكة تليفزيون الحياة: الشيخ عثمان الخشت يؤم المصلين الليلة في صلاة التراويح من مسجد الحسين.. انتظرونا صلاة التراويح بقلم محمد أسامة رمضان