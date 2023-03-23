أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 2 رمضان 2023.. حسين فهمي يكشف سر السلطان حامد

بدأت، منذ قليل، أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 2 رمضان 2023 وذلك عبر شاشة قناة on والذي يخوض من خلاله المخرج خالد يوسف السباق الرمضاني للمرة الأولى.

وبدأت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 2 رمضان 2023 بحديث حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي مع سارة التى تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفي ويحكي لها عن موقف فى طفولته حدث بسبب بحثه عن سر مقام السلطان حامد.

أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 2 رمضان 2023

وأخبر حامد سارة خلال أحداث مسلسل سره الباتع أنه فى سن الطفولة مرض وذهب الى الطبيب ولكن الطبيب لم يعرف السبب وراء مرضه وعندما سأله قال له إنه منشغل للغاية بمعرفة سر المقام، وحاول الطبيب اقناعه بأن لا يبحث وراء ذلك لأن ليس كل شيء فى الحياة له سبب وأنه بالفعل اقتنع ونسي الأمر لفترة ما.

وخلال الأحداث يظهر على الجانب الآخر سر الورقة التى عثر عليها حامد، حيث ظهر المدقق والمعلق التاريخي لخطابات كليميان لروان وهو أحد العلماء الذي كان فى حملة نابليون بونابرت، وجاءت اليه دكتورة لونا التى تجسد شخصيتها الفنانة رانيا التومى ومعه صديق ويخبرونه بأن هناك شيء يخص نابليون مدفون فى مقام السلطان حامد وهم لا يريدون أن يتم ذكره فى المذكرات وتم تهديده بابنته وبالفعل وافق على هذا الأمر.

كشف سر خطاب المقام

وتوالت الأحداث عند حامد الذي باع بعض الاكسسوارات واشترى بعض الهدايا لأسرته وذهب اليهم وبعدها ذهب مباشرة الى مقام السلطان حامد، وبعدها عاد مجددا إلى محمود قابيل ليقرأ له الخطاب الذي وجده فقال له إنه خطاب كتبه عالم من علماء الحملة الفرنسية لأحفاد السلطان حامد وأحفاد نابليون يحكي فيها عن معايشته للسلطان حامد ومحاكمته وكيفية تأثره به مثله مثل باقي المصريين وأنه سيترك خطابا أو خطابين فى كل مقام للسلطان حامد يحكي عن إنجازاته.