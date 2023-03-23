أوكرانيا: روسيا تلقي متفجرات على أراضينا من طائرات دون طيار

أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم سومي الأوكراني، اليوم، أنّ القوات الروسية شنّت قصفًا بإسقاط متفجرات من طائرات دون طيار وبقذائف الهاون وبراميل المدفعية الثقيلة على العديد من مناطق الإقليم قبل ساعات.

استهداف 4 بلدات

وذكرت الإدارة - في بيان نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية الرسمية - أنّ القوات الروسية استهدفت 4 بلدات محلية وهي «كراسنوبيليا ويوناكيفكاو بيلوبيليا وإسمان».

استخدام طائرات دون طيار وقذائف مورتر

وأضاف البيان أنّ القوات الروسية ألقت عبوات ناسفة باستخدام طائرة دون طيار على بلدة كراسنوبيليا، فيما أطلقت القوات الروسية 7 قذائف مورتر على بلدة يوناكيفكا، وأشارت إلى أنّ الروس قصفوا بلدة بيلوبيليا بـ11 قذيفة فيما أطلقوا على اسمان قذيفتين.