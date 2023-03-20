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سفراء دولة التلاوة حول العالم على قناة الناس في شهر رمضان (فيديو)

كتب:

هاجر عمر
11:28 ص | الإثنين 20 مارس 2023
سفراء دولة التلاوة حول العالم على قناة الناس في شهر رمضان

سفراء دولة التلاوة حول العالم على قناة الناس في شهر رمضان

تستعد قناة الناس في شهر رمضان المعظم، لبث تلاوة سفراء التلاوة حول العالم، ووجّه المقرئون الدعوة للجمهور من خلال فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاهدتهم على قناة الناس والاستماع لتلاوة القرآن الكريم.

ومن المقرر عرض تلاوة القرآن الكريم من خلال سفراء التلاوة حول العالم من المقرئين من سفراء وزارة الأوقاف، من ألمانيا، وولاية تكساس في الولايات المتجدة الأمريكية، وجزر المالديف، ودول إيرلندا وبلجيكا وطوكيو والكونغو.

وقال المقرئون في دعوتهم للجمهور عبر الفيديو المذاع: «انتظرونا على قناة الناس خلال شهر رمضان».

 

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