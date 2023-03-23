أمين الفتوى لقناة الحياة: الصوم عمل لا يدخله الرياء أبدا

كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن هدية عظيمة يقدمها الله تبارك وتعالى لعباده في شهر رمضان تستوجب الفرحة والاستبشار.

وقال أمين الفتوى خلال برنامج «الدنيا بخير» على شاشة «الحياة»، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لافتا إلى أن هذا الحديث يكفي لأن نستبشر ونفرح بهذه الشعيرة.

الامتناع عن المحرمات

وأضاف أن الصوم يشفع لنا في الآخرة، وهو عمل لا يدخله الرياء أبدا، مشيرا إلى أن الصيام ليس فقط امتناع عن الطعام والشراب فقط، من الفجر حتى المغرب، وإنما هناك حالة أعلى من هذا وهي أن يصوم الإنسان ويمتنع عن الحرام.

الإمساك عن الحرام

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، «الصيام إمساك والامتناع عن فعل الحرام، يعني الجوارح من اليد والرجل والعين وخلافه، يجب أن تتوقف عن الاعتداء على أحد أو ترتكب معصية سواء في رمضان أو غيره».