5 حالات مرضية ممنوعة من الصيام في رمضان... بينهم المصابون بالإسهال

حدد الدكتور باسم ظراف، استشاري أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب، الفئات الممنوعة من الصيام في شهر رمضان بسبب احتياج أجسامهم إلى المياه، لافتًا إلى أنه يمكن تنظيم شرب السوائل بين فترتي الفطار والسحور حتى لا يجف الجسم خلال فترة الصيام.

وأضاف «ظراف»: «كلما كان الطقس معتدلًا ودرجة الحرارة منخفضة، فإن وتيرة فقد السوائل في الجسم تكون أقل، أما في حالة ارتفاعها فإن فقد الجسم للسوائل يكون أسرع والإحساس بالعطش يكون أعلى».

الحالات المرضية الممنوعة من الصيام

وعن الحالات الممنوعة من الصيام في شهر رمضان جاءت وفقا لمعهد القلب كالتالي:

- مصابي التهاب الحاد

- مصابي الإسهال والترجيع، إذ أن درجة فقدا لسوائل داخل الجسم لديهم تعرضهم لمشاكلي الكلى.

- من يعانوا من هبوط في عضلة القلب.

- الحاصلين على مدرات البول.

- من يعانوا من كسل في وظائف الكلي والكبد.

تجنب أشعة الشمس خلال فترة الصيام

ونصح استشاري امراض القلب بمعهد القومي للقلب، في فيديو بثته وزارة الصحة والسكان على موقعها الرسمي، المواطنين بضرورة تجنب أشعة الشمس خلال فترة الصيام حتى لا يجف الجسم ويزيد الإحساس بالعطش.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية داخل المستشفيات، لاستقبال كافة الحالات المرضية المختلفة في اقسام الطوارئ بالتزامن مع دخول شهر رمضان الكريم، مشيرة إلى إمكانية التواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن لها 105 لاستقبال كافة التساؤلات المختلفة والرد عليها.